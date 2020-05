Mister Italia online: I risultati della selezione odierna

Condividi

Continuano le selezioni online di Mister Italia, concorso di bellezza maschile italiano nato nel 1983 collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International ed altri ancora. Questi i vincitori della selezione settimanale di Mister Italia Online terminata oggi: i tre titoli assegnati dalla giuria tecnica sono stati vinti da: Elio Ministeri di Venezia che ha vinto il titolo Mister Italia Web. Elio è un 28enne di siciliano da anni residente a Venezia, è alto 185, capelli o occhi castani, laureato in enologia ora frequenta un master di management aziendale. A Mister Italia si è iscritto su invito di un amico. Secondo classificato è risultato Mattia Ascone, 24enne di Novara alto 188, capelli e occhi castani scuri, del segno del toro. Mattia che è uno studente lavoratore fa anche il modello. Si definisce sincero, competitivo e determinato. Pratica il nuoto e il triathlon. In terza posizione vincendo il titolo di Mister Italia Web 3° classificato il 26enne Tudor Bani di Granze (PD). 26anni, alto 186, capelli e occhi marrone, modello, abbina al lavoro in un hotel le sfilate sulle passerelle. Per i titoli Mister Italia Like, assegnati sulla base dei like ricevuti sui social media del concorso, primo classificato con 2091 like è Matteo Jason Coco di Terlago (TN). Studente della lingua dei segni, Matteo è alto 184, capelli neri e occhi marrone, 26 anni, del segno del leone. Si definisce solare, altruista educato. A due ragazzi palermitani il secondo e terzo posto. Martino Foti, 22enne alto 183 che ha totalizzato 846 like è andato il titolo Mister Italia Like 2° classificato. Capelli biondo cenere e occhi castani, del segno della vergine, iscritto all’università e anche impiegato presso un negozio di sport. Il terzo classificato della sezione LIKE con 255 like è risultato Cristiano Adelfio, 23enne alto 185 che di se dice: sono un ragazzo determinato, solare, ambizioso. La sua passione è il calcio che è lo sport che pratica. La selezione come tutte le altre selezioni online fino ad ora organizzate, è valida a tutti gli effetti per l’edizione di Mister Italia 2020, i vincitori potranno accedere alle finali regionali (Covid19 permettendo) e alla Finalissima Nazionale in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (UD). A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

