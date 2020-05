Mister Italia online: I risultati della selezione odierna

Condividi

Mister Italia Web 1° class., Samuele Bronti, 19 anni, Collegno (TO)

Mister Italia Web 2° class., Catello La Monica, 27 anni, Castellamare di Stabia (NA)

Mister Italia Web 3° class., Alessio Secondo, 26 anni, Ortona (CH)

Mister Italia Like 1° class., Claudio Bonanni, 33 anni, Roma

Mister Italia Like 2° class., Stefano De Vittorio, 28 anni, Lavena Ponte Tresa (VA)

Mister Italia Like 3° class., Andrea Arcuri, 16 anni, Palmi (RC)

Immancabile come ogni sabato in tempo di Covid19 si è tenuta anche oggi la selezione digitale di “Mister Italia Online”. Sei i titoli assegnati per le due categorie della nuova concorso: Mister Italia Web (1°, 2° e 3° classificato), titolo assegnato dalla giuria tecnica e Mister Italia Like (1°, 2° e 3° classificato) titolo assegnato sulla base dei “Like” ricevuti dai singoli concorrenti sui social del concorso. A presiedere la giuria tecnica anche questa volta un nome noto dei concorsi di bellezza e dello spettacolo, Denny Mendez. La Miss Italia 1996 nel settembre scorso ha presentato a Lignano Sabbiadoro (UD) la finale di Mister Italia 2019, concorso di bellezza maschile italiano nato nel 1983 e collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International ed altri ancora. La selezione di oggi, come tutte le altre selezioni online fino ad ora organizzate, è valida a tutti gli effetti per Mister Italia 2020, i vincitori potranno accedere alle finali regionali (Covid19 permettendo) e alle fasi nazionali in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (UD). A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Il 1° classificato per il titolo Mister Italia Web è risultato Samuele Bronti, 19enne di Collegno (TO), alto 186, del segno dello scorpione, capelli e occhi castani. Samuele è uno studente che pratica nuoto e palestra e che si definisce solare, iperattivo, estroverso. Il suo desiderio è riuscire ad entrare nel mondo della televisione. Secondo classificato è risultato Catello La Monica, 27enne di Castellamare di Stabia (NA), alto 187, capelli e occhi castani, del segno dell’acquario. Ama il calcio, il tennis e il nuoto. All’attività principale di cuoco abbina il lavoro di modello. Si definisce determinato, solare, simpatico. Mister Italia Web 3° classificato è Alessio Secondo 26enne di Ortona (CH) che alle finali rappresenterà l’Abruzzo. Alessio è del segno dei gemelli, è altro 185, ha capelli castani e occhi verdi, lavora come ufficiale su navi da crociera e fa anche il modello. Il maggior numero di like, ben 1013, li ha ricevuti Claudio Bonanni, 33enne romano al quale è andato il titolo di Mister Italia Like 1° classificato. Claudio è alto 198, capelli neri e occhi marrone, è del segno della vergine. Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono: ambizioso, solare, generoso. Gli sport preferiti e praticati sono il calcio, il canottaggio e il nuoto. Stefano De Vittorio, 28enne di Lavena Ponte Tresa (VA) che ha totalizzato 891 like è stato eletto Mister Italia Like 2° classificato. Stefano è alto 185, capelli castani e occhi marrone, è del segno dell’ariete, gestisce un ristorante a livello famigliare in Ticino. Nel tempo libero partecipa a concorsi di bellezza. Ama fare sport specialmente il calcio e il pugilato. 871 like li ha totalizzati Andrea Arcuri, 16enne di Palmi (RC) che ha guadagnato la 3° posizione di Mister Italia Like. Andrea è alto 180, capelli neri e occhi castani, del segno della bilancia, fin da piccolo è stato affascinato dal mondo dello spettacolo. In futuro vorrebbe frequentare un’accademia di recitazione seppur rimane con i piedi per terra e continua a studiare per potersi laureare un giorno in scienze della comunicazione. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444