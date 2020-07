Mister Italia Online: altri sei nomi vanno ad aggiungersi ai finalisti nazionali

Condividi

Mister Italia Web 1° class., Nicholas Greto, 20 anni, Rho (MI)

Mister Italia Web 2° class., Vakhtang Uchava, 21 anni, Noci (BA)

Mister Italia Web 3° class., Andrea Paladini, 20 anni, Surbo (LE)

Mister Italia Like 1° class., Antonio Citro, 21 anni, Salerno

Mister Italia Like 2° class., Giuseppe Gargiulo, 19 anni, Pozzuoli (NA)

Mister Italia Like 3° class., Marco Cariddi, 26 anni, Carpignano Salentino (LE)

Si è conclusa nei giorni scorsi l’ultima selezione online valida per Mister Italia 2020 mentre, in attesa delle fasi nazionali, sul territorio a breve riprenderanno anche le selezioni organizzate dagli agenti regionali dal vivo. Sei i titoli assegnati online sabato scorso ovvero Mister Italia Web (1°, 2° e 3° classificato) attribuiti dalla giuria tecnica e Mister Italia Like (1°, 2° e 3° classificato) assegnati sulla base dei like ricevuti sui social del concorso.

Primo classificato assoluto Nicholas Greto, 20enne di Rho (MI) al quale è andato il titolo di Mister Italia Web 1° classificato. Nicholas è alto 184, capelli e occhi marrone, del segno del capricorno, modello professionista con la passione per il calcio e con Ronaldo come idolo. Si definisce determinato, estroverso e ostinato. I suoi idoli sono Jerry Scotti per la televisione, Will Smith per il cinema e i Coldplay per la musica. Secondo classificato è risultato Vakhtang Uchava 21enne della Giorgia da anni residente a Noci (BA). Occhi azzurri e capelli neri, alto 182, del segno del leone si presenta come un ragazzo ambizioso, sincero e tenace. Lo sport che preferisce è il tennis infatti il suo idolo sportivo è Roger Federer, per quanto riguarda lo spettacolo la sua preferita è Angelina Jolie. Andrea Paladini, 20enne di Surbo (LE), si è piazzato in terza posizione. Andrea è alto 182, è del segno dei gemelli, capelli e occhi neri, attualmente arruolato nell’Esercito Italiano. Anche lui ama il tennis che assieme al calcio sono i due sport praticati. I suoi idoli sportivi sono: Ronaldo, Messi e Nadal.

I titoli Mister Italia Like, assegnati in base ai like ricevuti sono andati a: Antonio Citro che ha totalizzato 742 like si è piazzato al 1° posto. Antonio ha 21 anni, è alto 173, capelli castani e occhi verdi, abita a Bracigliano (SA) ed è del segno del toro. Si definisce un ragazzo ambizioso, solare e coraggioso. Lavora come chef e gli piacerebbe diventare un fotomodello. In seconda posizione con 460 like è risultato Giuseppe Gargiulo 20enne di Pozzuoli (NA). Alto 186, del segno dello scorpione, capelli castani occhi marrone. Studente di sociologia nei suoi programmi c’è quello di diventare un criminologo. Lo sport che pratica è l’equitazione, si definisce ambizioso, solare e sincero. Mister Italia Like 3° classificato è stato eletto Marco Cariddi 26enne di Carpignano Salentino (LE) che ha raccolto 433 like. Marco lavora come poliziotto ed è anche iscritto all’università. Alto 183, del segno della bilancia, capelli castani e occhi verdi si presenta con tre aggettivi: solare, ambizioso e altruista. Pratica il calcio e il nuoto. I vincitori del titolo Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi nazionali mentre i Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di unirsi ai Mister Italia Web e accedere alle fasi nazionali. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444