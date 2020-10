Mister Italia: ecco i risultati dell’ultima selezione online

Condividi

Si è conclusa nei giorni scorsi un’altra delle selezioni online di Mister Italia concorso di bellezza maschile nato nel 1983 e collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora. La versione virtuale del concorso si sviluppa in due categorie che sono Mister Italia Web e Mister Italia Like. I titoli di Mister Italia Web 1°, 2° e 3° classificato vengono assegnati sulla base dei voti espressi da una giuria di addetti ai lavori che effettua la scelta dopo aver visionato il materiale fotografico dei vari concorrenti in gara. I vincitori della settimana appena passata sono:

Mister Italia Web 1° class., Nicolò Bizzocchi, 28 anni, Reggio Emilia

Mister Italia Web 2° class., Gianluca Molin, 19 anni, Casale sul Sile (TV)

Mister Italia Web 3° class., Ismail Semmane, 20 anni, Martinengo (BG)

Completamente diverso è il sistema di assegnazione dei titoli di Mister Italia Like, questi tre vengono attribuiti ai concorrenti che, sui social di Mister Italia, totalizzano il maggior numero di like. Questi i nuovi primi classificati.

Mister Italia Like 1° class., Cristian Angelino, 25 anni, Casalpusterlengo (LO)

Mister Italia Like 2° class., Michele Fazio, 17 anni, Borgaro (TO)

Mister Italia Like 3° class., Gabriele Giaquinto, 20 anni, Banzano (AV)

I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accedono direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano Sabbiadoro mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. Alcune curiosità sui primi classificati della settimana. Mister Italia Web 1° classificato, Nicolò Bizzocchi, ha 28 anni, abita a Reggio Emilia, è alto 180, è del segno del toro, capelli neri e occhi marroni, si definisce coraggioso, intraprendente e generoso. Gli sport che ama e pratica sono il surf, le arti marziali e lo snowboard. Al lavoro di barman abbina quello di fotomodello. Mister Italia Web 2° classificato, Gianluca Molin, ha 19 anni ed abita a Casale sul Sile (TV). E’ alto 1.80, è del segno del leone, capelli biondi e occhi azzurri, gli sport che pratica sono il basket, il calcio e il football americano. I tre aggettivi che ha scelto per definirsi sono: ambizioso, solare e dinamico. Mister Italia Web 3° classificato è Ismail Semmane 20enne originario del Marocco in Italia, a Martinengo (BG), da molti anni dove vive e lavora. Si presenta come un ragazzo divertente, curioso e allegro. Ismail è alto 1.84, è del segno del capricorno, capelli castani e occhi marrone, gioca a calcio e pratica la box. I suoi idoli sono Alex Del Piero, Paul Walker e Fedez.

Mister Italia Like 1° classificato è Cristian Augelino che ha totalizzato 516 like. Cristian ha 25 anni, abita a Casalpusterlengo (LO), è alto 1.77, è del segno dei gemelli, capelli neri e occhi castani, si definisce passionale, generoso e coinvolgente. Attualmente è un universitario che frequenta la facoltà di scienze del turismo sostenibile. Mister Italia Like 2° classificato è risultato Michele Fazio con 372 like. Michele ha 17 anni, vive a Borgaro Torinese (TO), è alto 183, capelli castani e occhi verdi, segno zodiacale dell’ariete. Pure lui attualmente è uno studente iscritto al liceo linguistico, che nel tempo libero lavora come modello. Mister Italia Like 3° classificato è Gabriele Giaquinto, 20 anni, del segno del toro, di origini brasiliane ora in Italia a Banzano (AV). Gabriele che è uno studente, è appassionato di basket, fa il ballerino di hip hop e il modello. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

