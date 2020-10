Mister Italia 2020: riprese le selezioni online causa le restrizioni dovute al Covid-19

Condividi

Visto che per prevenire la diffusione del Covid-19 le normative relative all’organizzazione di spettacoli con pubblico sono sempre più stringenti e visto il protrarsi della chiusura delle discoteche, sono riprese le selezioni online di Mister Italia concorso di bellezza maschile abbinato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora. La versione virtuale del concorso si suddivide in due categorie che sono Mister Italia Web e Mister Italia Like. Dopo aver visionato il materiale fotografico dei vari concorrenti in gara, una giuria di addetti ai lavori sceglie i Mister Italia Web 1°, 2° e 3° classificato. I vincitori della settimana appena passata sono:

Mister Italia Web 1° class., Giorgio Curcio, 23 anni, Castel Volturno (CE)

Mister Italia Web 2° class., Francesco Basile, 21 anni, Modena

Mister Italia Web 3° class., Valerio De Maria, 19 anni, Roma

Completamento diverso è il sistema di assegnazione dei titoli Mister Italia Like che vengono attribuiti ai concorrenti che sui social di Mister Italia totalizzanno il maggior numero di Like. Questi i nuovi primi classificati.

Mister Italia Like 1° class. (982 like), Omar Spoleti, 20 anni, Pisa

Mister Italia Like 2° class. (505 like), Giovanni Gargiulo, 23 anni, Trieste

Mister Italia Like 3° class. (417 like), Angelo Pavone, 21 anni, Aci Bonaccorsi (CT)

I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accedono direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia dal 5 all’8 dicembre con finale a Lignano Sabbiadoro mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. Alcune curiosità sui primi classificati della settimana. Mister Italia Web 1° classificato, Giorgio Curcio, ha 23 anni, abita a Castel Volturno (CE), è alto 185, è del segno del toro, mamma brasiliana e papà napoletano, capelli neri e occhi marrone, si definisce ambizioso, creativo e solare. Ama lo sport e pratica basket, calcio, football americano e canottaggio. Al lavoro di modello abbina quello di personal trainer. Mister Italia Web 2° classificato, Francesco Basile, ha 21 anni ed abita a Modena. E’ alto 1.76, è del segno dell’acquario, capelli castani e occhi marroni, anche lui gioca a basket e fa judo. Lavora come operaio e modello. I tre aggettivi che ha scelto per definirsi sono: intraprendente, ambizioso e tenace. Mister Italia Web 3° classificato è Valerio De Maria che ha 19 anni ed è di Roma. Si presenta come un ragazzo affidabile, trasparente e romantico. Valerio è alto 1.85, è del segno dell’acquario, capelli marrone e occhi verdi, gioca a calcio e fa pugilato. La sua ambizione oltre a laurearsi e anche lavorare nel settore della moda.

Mister Italia Like 1° classificato è Omar Spoleti che ha totalizzato 982 like. Omar ha 20 anni, abita a Pisa, è alto 1.80, è del segno del cancro, capelli castani e occhi marrone, si definisce ambizioso, determinato e altruista. La sua ambizione è: diventare una persona che verrà ricordata. Mister Italia Like 2° classificato è risultato Giovanni Gargiulo con 505 like. Giovanni ha 23 anni, vive a Trieste, è alto 183, capelli castano scuro e occhi marrone/verde, segno zodiacale del leone. Attualmente sta per laurearsi in graphic design e fa il modello. Ama il basket che lo pratica come anche il tennis e lo sci. Si presenta come un ragazzo ambizioso, riflessivo e leale. Mister Italia Like 3° classificato con 417 like è Angelo Pavone, 21 anni, Aci Bonaccorsi (CT). Angelo che vorrebbe diventare un fotomodello o modello, è alto 184, capelli castani e occhi verdi, segno zodiacale della vergine, attualmente è disoccupato. Si definisce divertente, solare e audace. Gli sport che preferisce e che pratica sono il kick boxing e il calcio. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

