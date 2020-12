Mister Italia 2020: il lockdown fa slittare a gennaio la Finale Nazionale in programma a Lignano Sabbiadoro Avatar Mittent

Condividi

In seguito delle misure restrittive imposte per contrastare il Covid-19 e il conseguente lockdown, slitta a gennaio la finale nazionale di Mister Italia 2020 già in programma per fine dicembre a Lignano Sabbiadoro (UD). Saranno 20 i super finalisti scelti dalla commissione tecnica tra gli 80 prefinalisti risultati vincitori delle molte selezioni che quest’anno, per la situazione creatasi in seguito alla pandemia, si sono sviluppate prevalentemente online, salvo alcune organizzate live in certe località dagli agenti regionali prima del lockdown primaverile o durante l’estate. Per evitare l’assembramento degli 80 aventi diritto, l’organizzazione ha preferito effettuare la Prefinale in modalità online evitando il loro raggruppamento nel rispetto delle attuali disposizioni vigenti. Nei giorni scorsi infatti, una commissione composta da varie Miss Italia degli anni passati e presieduta da Eleonora Pedron, ha selezionato online, sulla base dei video e del materiale fotografico degli 80 finalisti nazionali, i “Top20” che accederanno alla Terrazza a Mare della nota località turistica del Friuli Venezia Giulia. Sempre in osservanza delle misure anti Covid la finale di Lignano Sabbiadoro verrà organizzata a porte chiuse senza pubblico e alla sola presenza dei giurati e dei concorrenti. A Lignano, che già lo scorso anno ha ospitato la finale nazionale, verranno assegnate anche le fasce collaterali del concorso che sono: Mister Cinema, Mister Eleganza, Mister Fitness, Mister #Millennial, Mister New Italy, Mister Boy Italia, Mister Sorriso. La manifestazione è sostenuta da Promoturismo FVG e dal Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). Mister Italia è un concorso di bellezza maschile nato nel 1983 ed è collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e altri ancora. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.

