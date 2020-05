Mister Italia 2020: assegnati altri 6 titoli online

Condividi

MISTER ITALIA ONLINE: I RISULTATI DELL’ULTIMA SELEZIONE

Mister Italia Web 1° class., Manuel F., 25 anni, Agnadello (CR)

Mister Italia Web 2° class., Abdul M., 26 anni, Ghedi (BS)

Mister Italia Web 3° class., Matteo M., 22 anni, Como

Mister Italia Like 1° class., Samay T., 21 anni, Riccione

Mister Italia Like 2° class., Lorenzo F., 18 anni, Civitavecchia (RM)

Mister Italia Like 3° class., Riccardo P, 26 anni, Cesate (MI)

I vincitori della selezione online di Mister Italia conclusasi oggi (sabato 23 maggio), come per gli altri appuntamenti dei sabati scorsi, sono 6; la giuria tecnica ha assegnato i 3 titoli di Mister Italia Web (1°, 2° e 3° classificato) mentre i like che i concorrenti hanno totalizzato sui social del concorso hanno invece determinato le 3 posizioni per il titolo di Mister Italia Like. Primo classificato per Mister Italia Web è Manuel F., 25 enne di Agnadello (CR), alto 1.92, capelli castani e occhi marrone, del segno del leone. Si presenta come un ragazzo ambizioso, brillante e estroverso. Ama il basket che è lo sport che pratica. All’attività di agente immobiliare abbina il lavoro di modello. Abita a Ghedi (BS) ma è di origini marocchine il 2° classificato Abdul M., alto 183, 26enne, capelli e occhi neri, segno zodiacale toro. Abdul si definisce paziente e affidabile, ama il calcio, la sua ambizione è entrare nel mondo della moda, del cinema e della televisione. Attualmente lavora come magazziniere e modello. Mister Italia 3° classificato è Matteo M. 22enne di Como. Matteo è alto 176, capelli neri e occhi marrone, è del segno del leone, gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono: grintoso, caparbio e sincero. Gli sport preferiti sono il pugilato, pratica la Thai boxe. I suoi idoli sportivi sono Mike Tyson e Ronaldinho. Samay T., 21enne di origini cambogiane adottato all’età di 3 anni da una famiglia di Riccione, con 828 like è il primo classificato per il titolo Mister Italia Like. Samy è alto 188, capelli neri e occhi marrone scuro, è del segno del cancro, si definisce altruista, spensierato e determinato. Lavora come barman, fa l’allenatore di volley che assieme alla pallavolo e il beach volley sono gli sport che preferisce. La sua ambizione è “… usare la sua persona come mezzo di comunicazione verso gli altri …”. In seconda posizione, con 411 like, sul podio virtuale di Mister Italia Like è salito Lorenzo F. di Civitavecchia (RM). Alto 1.83, capelli e occhi castani, segno zodiacale toro, studente al 4° anno dell’Istituto Tecnico Commerciale, ambisce ad entrare nel mondo dello spettacolo. Mister Italia Like 3° classificato è stato eletto Riccardo P. di Cesate (MI) che ha totalizzato 217 like sui social del concorso. Riccardo lavora come addetto alle vendite in un negozio di articoli sportivi e fa il personal trainer. Capelli e occhi castani, alto 178, del segno della bilancia, pratica il bodybuilding e il powerlifting. La sua ambizione è quella di diventare un famoso personal trainer. I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno alle fasi nazionali in programma a settembre a Lignano mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

