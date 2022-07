Miss Teenager Original 2022: il 24 luglio la finale della 49° edizione. La madrina sara’ Dayane Mello

Condividi

Tutto è pronto per la finale tv di Miss Teenager Original 2022, la 49° edizione del concorso di bellezza dedicato alle giovanissime, che quest’anno si svolgerà domenica 24 luglio presso i prestigiosi studi di Gold Tv. Madrina d’eccezione Dayane Mello, nota modella, protagonista dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. La serata andrà poi in onda su Odeon TV e sui canali social di Miss Teenager Original.

Il format è prodotto dal regista Stefano Stefanelli che ha rilevato da Nunzio Lusso lo storico concorso, trampolino di lancio per grandi dive come Gloria Guida, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Serena Autieri, Simona Ventura, Bianca Guaccero.

L’immagine sarà curata anche quest’anno dalla fashion stylist Roberta Nenni, mentre l’innovativo taglio web/social è in collaborazione con il Regista e Visual Artist Riccardo Canini.

La conduzione sarà affidata ad un tris di donne di grande personalità: Beatrice De Dominicis, protagonista di Domenica In e All Together Now, Carlotta Casalvieri, attrice in Tutti pazzi per Amore, e Mishel Gashi, influencer e protagonista del “Collegio 5”.

Invitati prestigiosi saranno ospiti della serata: Martina Perrucci, Miss Teenager 2008, canterà una cover; Kayler, amatissimo cantante R&B- Pop-Urban, presenterà il suo ultimo singolo “Ferite Aperte” prodotto in collaborazione con l’etichetta T.M.F.

E poi ancora Angelo Martini, già conduttore di Miss Teenager e di Numeri Uno su Rai2; lo stilista Antonio Lamina che presenterà la sua collezione di capi unici, ispirata all’isola di Procida; Nicolò Tonetto, titolare del brand Nicolò Tonetto Milano; Angelica Falchi, Miss Teenager Original 2021 che cederà la sua corona alla vincitrice. Valletta della serata sarà Alessandra Amicuzi.

Le Teenager, provenienti da tutta Italia, saranno votate da professionisti del settore: Moreno Galli, titolare agenzia di moda Fashion Concept; Alessandro Bartolini, delegato del Teatro Golden Actors; Thiago Oliveira, titolare Campus Dance; Pablo Art Director della maison Gil Cagné; Claudio Marfurt, rappresentante della Face Place; il Maestro Alessandro Massa, titolare dell’etichetta Alma Music; Simone Marra, produttore cinematografico, rappresentante della Ithaka Pructions. Alessandro Lusso sarà il Presidente Onorario della Giuria.

Un doveroso ringraziamento va allo staff che compone la macchina organizzativa di Miss Teenager Original: Alessandra Marra, responsabile di produzione; Gennaro Melchiorre, Roberto Verginelli, assistenti di produzione; Maria Cristina Parrillo, Direttore di Palco; Valentina Cinti, assistente di palco; Cristina Palleschi, assistente fashion; Marilena Ravaioli coreografa; Alessandro Furnari, Led Wall Engineer; Michele Simolo e Alessandro Ventura, fotografi; Giovanni Altrui Videomaker; Amilcare Milani, titolare della Mix in time Group.