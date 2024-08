Miss Sud: martedì 20 tappa ad Aquara

1 minuto di lettura

Martedì 20 il concorso si ferma in Piazza San Lucido ad Aquara

Fervono i preparativi per la finale, a settembre a Roccadaspide

Salerno, 17 agosto 2024 Una nuova tappa per il beauty contest nazionale Miss Sud, l’evento nato nel 2009 grazie all’intuizione di Gino Stabile, che volle all’epoca, con un pizzico di ironia, porsi in contrapposizione a Miss Padania (l’ultima edizione fu nel 2012).

Dopo Vibonati e Perdifumo, il tour prosegue martedì 20 agosto alle 21.30 in Piazza San Lucido ad Aquara, paese dell’olio e del vino, di origine romana, sorto su una collina, circondato dai Monti Alburni e attraversato dal fiume Calore.

Dopo Aquara, la rosa delle finaliste accederà alla finale a settembre a Roccadaspide. Una commissione composta dai più celebri volti del panorama nazionale decreterà l’assegnazione di sei fasce: Miss Sud, Ragazza in Jeans, Miss Sud Moda, Miss Sud Cinema e Tv, Miss Sud Talent e Miss Under 50. Confermata anche quest’anno la versione web del concorso “Miss Sud chiama Nord”, il format online che dà la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare a Miss Sud.

Alla conduzione di tutte le tappe del concorso nazionale sempre Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo. Il momento passerella sarà affiancato a tanti momenti di spettacolo e intrattenimento con Rosario Sannini e con la cantante attrice Rosa Miranda, nota al grande pubblico per la partecipazione a tante trasmissioni televisive di successo come il Festival di Napoli Rai, Viva Napoli su Rete 4 e Buona Domenica su Canale 5.

Per tutte le info www.misssud.it

