Miss Sud 2022: il concorso torna nelle piazze. Sei le tappe, si parte il 16 da Omignano

Dal 16 luglio il tour per scovare la più bella del Mezzogiorno

La finale a settembre a Roccadaspide

C’è ancora tempo per iscriversi al concorso nazionale di bellezza e alla sua versione online “Sud chiama Nord”.

Salerno, 13 Luglio 2022 La bellezza torna in passerella e le piazze più belle del territorio, dopo due anni di fermo, tornano ad essere palcoscenico privilegiato di una serata in cui convergono fascino moda, musica e spettacolo.

Finalmente, Miss Sud, XIII edizione del concorso nazionale di bellezza ideato da Gino Stabile, ripropone il suo giro tra le località più belle del meridione per eleggere la sua rappresentante.

Il mood, ancora una volta, è quello di scovare, d’estate, tra piazze e luoghi caratteristici, la bella tra le belle del sud Italia.

Sei le tappe del tour: si comincia sabato 16 luglio luglio da Omignano Scalo (Piazza Mercato alle 21.30), poi Palomonte (il 21), Baronissi (il 23), Policastro (il 30), Aquara (il 18 agosto) e Felitto (il 20 agosto).

Confermato anche il cast che accompagnerà le serate. A presentare le aspiranti miss in gara nel corso delle selezioni regionali sarà l’attrice Tiziana De Giacomo, reduce dal successo del talent “Terraemotus Neapolitan” ideato dalla direttrice artistica Marisa Laurito, e del docufilm “Ologramma”, scritto e diretto da Francesco Zarzana. A smorzare la tensione delle aspiranti miss ci penserà invece l’imitatore e cabarettista Lello Capano, mentre le pause musicali spetteranno al cantautore Michele Pecora.

Parallelamente, si riconferma anche per l’edizione 2022, la versione web del concorso “Miss Sud chiama Nord”, il format online che dà la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare a Miss Sud. Una sfida a colpi di like che si terrà sulla pagina ufficiale dell’evento, dove saranno pubblicate le foto di ogni aspirante al titolo e dove sarà data la possibilità al pubblico social di essere giurato.

La finalissima a settembre, il 9, 10 e 11 a Roccadaspide.