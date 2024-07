Miriam Tirinzoni incanta Comacchio

3 minuto di lettura

Sogno di una notte di mezza estate: Miriam Tirinzoni illumina i Trepponti con la sua incantevole capsule collection

Il 6 luglio scorso, Comacchio ha ospitato un evento memorabile che ha unito moda, storia e bellezza. Sotto la Direzione Artistica di Rocco Cagnè e l’organizzazione di CNA Ferrara, la stilista Miriam Tirinzoni ha presentato la sua straordinaria capsule collection estiva durante la sfilata evento “Sogno di una notte di mezza estate”. Lo storico Ponte dei Trepponti ha offerto una cornice suggestiva per un’esibizione di moda che ha lasciato il pubblico incantato.

Il brand di Miriam Tirinzoni ha portato in passerella una serie di costumi in paillettes accompagnati da fluidi parei in seta, oltre ad abiti eleganti e raffinati che testimoniano la perfetta fusione tra creatività e maestria sartoriale. Le modelle, avvolte da un’atmosfera onirica, hanno esaltato la femminilità indossando capi che celebrano il lusso e la raffinatezza. Ogni pezzo della collezione è stato realizzato con materiali pregiati e dettagli sofisticati, mettendo in risalto l’alta qualità e l’eleganza distintiva del marchio.

La scelta di Trepponti come scenario della sfilata non è stata casuale. Costruito nel 1638 per volere del Cardinale Legato Giovanni Battista Maria Pallotta, il ponte è un simbolo di rinascita e bellezza per Comacchio. La sua storia e il suo significato si sono intrecciati armoniosamente con l’evento, creando un’esperienza unica che ha omaggiato il territorio italiano e la sua ricca tradizione culturale.

La partecipazione di Miriam Tirinzoni ha sottolineato l’importanza della moda come espressione artistica e come strumento di valorizzazione del patrimonio locale. La sua presenza ha reso la serata ancora più speciale, consolidando il suo ruolo di spicco nel panorama della moda italiana e internazionale. La stilista valtellinese, con la sua intraprendenza e determinazione, ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo stile inconfondibile e alla passione per il suo lavoro.

Miriam Tirinzoni non è nuova a successi di questo calibro. Laureata in Economia Politica, ha fondato MT CONSULTING SRL e successivamente ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, dimostrando abilità imprenditoriali e capacità di innovazione. Il lancio del suo brand di moda MT Fashion nel 2020 ha segnato l’inizio di una nuova avventura che ha rapidamente raccolto consensi. Le sue creazioni hanno vestito celebrità come Manuela Arcuri e Delia Duran, e hanno guadagnato prestigiosi riconoscimenti, tra cui la menzione come “Stilista Rivelazione 2021” a EXPO Dubai 2022.

La sfilata di Comacchio ha rappresentato un ulteriore traguardo per Miriam Tirinzoni, testimoniando il suo continuo impegno nel creare moda di alta qualità che affascina e ispira. Ogni capo della sua collezione estiva ha raccontato una storia di eleganza senza tempo, trasportando gli spettatori in un viaggio incantevole attraverso la bellezza e la creatività.

Se non avete avuto la possibilità di partecipare all’evento, non temete. Potrete rivivere l’emozione della sfilata attraverso il video disponibile su YouTube, un’occasione imperdibile per immergervi nel mondo magico della moda di Miriam Tirinzoni e scoprire le sue creazioni da sogno.

Un ringraziamento speciale va a Rocco Cagnè, Direttore Artistico dell’evento, e ai conduttori della serata Vittoria Tomasi e Alessandro Bini, così come al Comune di Comacchio e a Giordano Conti per l’ideazione dell’evento. Gratitudine anche a Ph Emanuele Morini e alle modelle che hanno interpretato la linea mare con grazia ed eleganza.

CNA FEDERMODA – Linda Veronese

CNA AREDA DELTA – Enrico Zappaterra

In conclusione, la sfilata “Sogno di una notte di mezza estate” ha dimostrato ancora una volta come la moda possa diventare un veicolo di bellezza e cultura, capace di unire tradizione e innovazione in un abbraccio armonioso. Miriam Tirinzoni continua a brillare come una stella nel firmamento della moda, portando avanti con passione e determinazione il suo sogno di creare capi che incantano e ispirano.

https://www.facebook.com/mtfashionbrandluxury/

https://www.instagram.com/miriamtirinzonifashionbrand

https://www.youtube.com/@miriamtirinzoni6227Miriam Tirinzoni

www.miriamtirinzoni.it

Tel 346-7045482

FOTO: Emanuele Morini

