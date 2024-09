Mirabilandia: Francesco Bertozzi è il nuovo direttore sales & marketing manager

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Francesco Bertozzi è il nuovo direttore Sales & Marketing di Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia. Ravennate, classe 1984, Bertozzi è cresciuto professionalmente nella struttura del Parco dove ha iniziato a lavorare da giovanissimo già nel 2002. Dal 2006 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Tour operator manager, avviando parallelamente anche una carriera imprenditoriale tra il 2010 e il 2013 per una struttura del litorale romagnolo. Dall’ottobre 2017 gli è stato affidato anche il ruolo di Sales and Revenue manager con responsabilità diretta sulle vendite B2B e B2C. Si tratta quindi di una promozione avvenuta a breve distanza da quella di Sabrina Mangia che dal primo settembre ha assunto la carica di Managing Director di Mirabilandia. “Siamo particolarmente orgogliosi di questa nomina – commenta Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia – perché la promozione di Francesco Bertozzi dimostra che il Parco di Mirabilandia riesce a selezionare talenti e formarli nel tempo, in modo che possano poi andare a ricoprire anche posizioni di grande responsabilità all’interno di una struttura molto complessa come un Parco divertimenti. Siamo certi che Francesco aiuterà Mirabilandia a crescere e raggiungere nuovi traguardi”. —[email protected] (Web Info)

