Mirabilandia, eventi estate 2025: programmazione per tutti i gusti e le età

(Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova programmazione degli eventi estivi del parco divertimenti più grande d’Italia! Si parte sabato 21 giugno con una speciale serata – in collaborazione con Comedy Central – per ridere di gusto con la comica romana Valentina Persia, e celebrare tutti insieme il Capodanno dell’Estate italiana: la Notte Rosa della Riviera Romagnola. Sabato 26 luglio l’appuntamento è per ballare fino a notte fonda con il DJ Damante e la musica di Mtv e festeggiare il trentatreesimo compleanno di Mirabilandia. Da segnare in agenda anche il sempre atteso Suburbia Summer Nightmare, che torna al Parco dal 12 al 17 agosto per sei giorni in compagnia di mostri e zombie già dalle prime ore del tramonto, per un anticipo del nuovo Halloween assolutamente da non perdere. Sabato 30 agosto è in programma lo speciale Fluo Party by RDS: una serata in compagnia dei migliori dj della radio 100% Grandi Successi e di tante luci colorate e fluorescenti. Chiuderà il calendario degli eventi estivi una nuova serata in collaborazione con Comedy Central che sabato 13 settembre porterà sul palco di Mirabilandia l’energia del cabaret di Paolo Cevoli. “Una nuova estate con serate ed eventi per tutti i gusti e tutte le età, dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. Per la bella stagione 2025 non mancheranno le risate, la musica e il grande divertimento che da sempre contraddistingue la nostra offerta. Stiamo organizzando tante sorprese che, insieme alla novità Nickelodeon Land e alle tante attrazioni, sapranno coinvolgere diversi target di pubblico”. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e saranno anche un’occasione diversa per godere del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Previste promozioni e tariffe speciali. Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it —[email protected] (Web Info)

