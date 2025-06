Minnesota, caccia all’uomo che ha ucciso deputata e marito

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una vasta caccia all’uomo è ancora in corso in Minnesota per rintracciare Vance Boelter, 57 anni, sospettato dell’assassinio della deputata democratica Melissa Hortman e del marito, e del tentato omicidio del senatore statale John Hoffman e della moglie. Le autorità ritengono che l’attacco sia di matrice politica. Secondo quanto dichiarato dal governatore Tim Walz, Hortman – leader della maggioranza democratica alla Camera statale – è stata colpita a morte nella sua abitazione a Brooklyn Park, dove il sospetto è stato intercettato dalla polizia ma ha aperto il fuoco riuscendo a fuggire. Le forze dell’ordine hanno trovato nell’auto del sospetto una lista con circa 70 nomi, tra cui altri legislatori e operatori sanitari legati all’interruzione di gravidanza. Lo riporta la Cnn, aggiungendo che Boelter, che lavora per una società di sicurezza privata ed è addestrato da ex militari, potrebbe essersi travestito con una maschera in lattice al momento degli attacchi. Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire se ci fosse un legame personale tra il killer e le vittime. Intanto, l’Fbi ha offerto una ricompensa fino a 50.000 dollari per informazioni utili alla cattura. Dopo un conflitto a fuoco con la polizia avvenuto nella notte, Boelter è riuscito a far perdere le proprie tracce e potrebbe aver tentato la fuga verso il confine canadese, dove le autorità hanno già allertato gli agenti di frontiera. Il senatore Hoffman e la moglie, feriti gravemente nella loro casa a Champlin, sono stati sottoposti a interventi chirurgici e si trovano in condizioni stabili. —internazionale/[email protected] (Web Info)

