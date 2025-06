Minneapolis, si finge poliziotto e spara: uccisi deputata dem e marito, ferito senatore

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Due politici del Minnesota bersagli in due sparatorie distinte ma apparentemente collegate, avvenute nelle loro abitazioni nei sobborghi a nord di Minneapolis. Feriti a morte la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito. L'autore dell'attacco, ancora in fuga e ritenuto armato dalle autorità, ha sparato anche al senatore John Hofmann e sua moglie, che sono tuttavia fuori pericolo. Le autorità ritengono che l'aggressore si sia finto un agente delle forze dell’ordine per avvicinarsi ai due politici, colpiti rispettivamente a Champlin e Brooklyn Park, località distanti circa 13 chilometri. L’Fbi è coinvolta nelle operazioni di ricerca del sospetto. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, si è recato sul posto e ha annunciato l’attivazione del Centro statale per le emergenze. "Siamo qui oggi perché in Minnesota si è consumata una tragedia indicibile. La mia cara amica e collega Speaker Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati uccisi questa mattina in quello che sembra essere un assassinio a sfondo politico", ha dichiarato Walz in conferenza stampa. Si è trattato di un "orribile attacco" e "la violenza non sarà tollerata". Così in un dichiarazione il presidente americano Donald Trump, dopo quanto successo a Minneapolis. "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta in Minnesota, che sembra essere un attacco mirato contro i legislatori statali – ha detto Trump – Il nostro procuratore generale, Pam Bondi, e l'Fbi stanno indagando sulla situazione e perseguiranno chiunque sia coinvolto con la massima severità consentita dalla legge. Una violenza così orribile non sarà tollerata negli Stati Uniti. Dio benedica il meraviglioso popolo del Minnesota, un posto davvero magnifico!". —internazionale/[email protected] (Web Info)

