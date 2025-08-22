Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "La posizione del governo è quella più ragionevole: non ci devono essere spazi di illegalità e incubatori di violenza. È un ragionamento che vale per tutti, naturalmente. Se la domanda specifica è ‘bisogna sgomberare CasaPound?’, la risposta specifica è ‘nella misura in cui CasaPound si allinea a dei criteri di legalità’, no”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, interviene sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, a margine del panel ‘De-Statalizzare la cultura’ nell’ambito del Meeting di Rimini. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.