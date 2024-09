Mini babyboom all’ospedale San Carlo di Milano, 9 parti in 23 ore

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nove parti in meno di un giorno, 6 maschietti e 3 femminucce venuti alla luce in circa 23 ore. E' il mini 'baby boom' segnalato all'Adnkronos Salute dall'ospedale San Carlo di Milano. Il primo è stato Neithan Omar nato alle 8.11 di ieri 12 settembre, l'ultimo Riccardo che emesso il suo primo vagito alle 7.19 di oggi 13 settembre. In mezzo Nariman Mohamed, Lorenzo, Milyssa, Malek Farag, Abanoub Sabet, Linda e Maria. Quasi 3 chili e 800 grammi il più in carne, Abanoub Sabet; 2 chili e 100 Linda, la più piccina. Nessun parto gemellare, 6 naturali e 3 cesarei. "Non ci si abitua mai", dichiara Paolo Guarnerio, direttore del reparto di Ostetricia e ginecologia del San Carlo, presidio dell'Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. "E' sempre un'emozione incredibile accompagnare queste nuove famiglie in un momento così speciale", racconta il primario. "Queste nascite sono la nostra speranza, il nostro futuro, la forza della nostra vita. In queste stanze dove la vita nasce – conclude il medico – si compie ogni giorno quell'antico, ma sempre nuovo miracolo. E' qui che ogni respiro è una promessa d'amore senza fine". —[email protected] (Web Info)

