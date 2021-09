Minaccia di sparare a una donna e si scaglia contro i militari dell’Arma. Arrestato

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 23enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

È accaduto questa notte a Montella, in piazza Bartoli: per futili motivi il giovane litiga e minaccia di sparare una donna.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.

Il 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, invitato dagli operanti a mantenere la calma, per tutta risposta si scaglia fisicamente contro di loro.

È stato solo grazie all’alta professionalità dei militari e all’immediato intervento di un’ulteriore pattuglia dei Carabinieri fatta convergere sul posto, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Con non poca fatica i Carabinieri bloccano l’esagitato che, scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, viene condotto in Caserma.

Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio, in attesa di comparire nella mattinata di domani dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

