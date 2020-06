Minacce social contro Di Maio, solidarietà del mondo politico

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è diventato oggetto di attacchi sui social. Su un account twitter anonimo registrato come “Carla | @Carla 79776622” si legge: “Ti vogliamo morto” con il tag @luigidimaio. E poi: ‘”Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani”, “Dovete morire”.

Al ministro arrivano attestati di solidarietà del mondo politico. “Purtroppo il clima d’odio alimentato ad arte contro alcuni membri del Governo è diventato insostenibile. Spero che la polizia postale riesca a ripulire la nostra società da questa feccia che la inquina”, dice il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Solidarietà anche da Alessandro Di Battista.

A lui, e ai napoletani finiti nel mirino dei violenti attacchi, va tutta la mia vicinanza”, scrive su Twitter la vice presidente del Senato Paola Taverna.

A Luigi Di Maio la mia solidarietà, stima ed amicizia. Un ministro, un leader politico, si contrasta con la forza della ragione e delle idee. La barbarie e le minacce ci fanno stare tutti dalla parte di un giovane ed ardimentoso uomo della nostra terra! – scrive sui facebook l’onorevole Paolo Russo di Forza Italia.

“La mia solidarietà e vicinanza al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggetto di attacchi e gravi minacce che condanno in maniera ferma e che esulano da qualsivoglia modalità di confronto politico”. Lo afferma il senatore della Lega Francesco Urraro.

Emanuele Fiano, del Pd, dice: “Denunciamo il clima di odio sui social e ci auguriamo che i responsabili delle minacce verso chiunque rivolte siano individuati e consegnati alla giustizia”.

Italia viva con Camillo D’Alessandro: “Questo clima di odio è intollerabile, la politica faccia fronte comune”.

