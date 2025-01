Mina Settembre domina ascolti in prime time, Che tempo che fa da record

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' stata Rai1 con 'Mina Settembre' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, domenica 19 gennaio. Il secondo appuntamento con la terza stagione della serie tv interpretata da Serena Rossi, infatti, ha ottenuto 4.342.000 telespettatori raggiungendo uno share del 24,2%. In particolare, l’episodio 'Figli' ha ottenuto il 22,8% di share con 4.489.000 telespettatori, mentre a seguire, quello dal titolo 'Malafemmina' il 25,9% di share con 4.190.000 telespettatori. Secondo gradino del podio per 'Che Tempo Che Fa' che su Nove è stato seguito da 2.453.000 telespettatori pari a uno share del 12,1%: risultati con cui il programma di Fazio ha raggiunto il suo record d’ascolto stagionale. Terzo posto per Canale5 con 'Tradimento' visto da 1.886.000 telespettatori (share dell’11,3%). Fuori dal podio su Rai3 'Report' è stato seguito da 1.485.000 telespettatori (share del 7,8%) mentre il programma di Italia1 'Le Iene' ha realizzato 1.289.000 telespettatori (share del 9,2%). Su Rai2 '9-1-1' ha conquistato 582.000 telespettatori pari al 2,8% e '9-1-1: Lone Star' ne ha totalizzati 469.000 (share del 2,4%). Su Retequattro, invece, 'Zona Bianca' ha interessato 550.000 telespettatori (3,8% di share). Su La7 'La finestra di fronte' è stata vista da 280.000 telespettatori pari all'1,5%. Chiude gli ascolti del prime time Tv8 con 'Petra' visto da 200.000 telespettatori (share dell’1,1%). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini continua a dominare 'Affari Tuoi' condotto da Stefano De Martino, seguito da 5.966.000 telespettatori (share del 28,7%), con punte che hanno toccato il 30,9% di share e 6.382.000 telespettatori. Su Canale5 'Paperissima Sprint' è stato seguito da 2.600.000 telespettatori (share del 12,5%). —[email protected] (Web Info)

