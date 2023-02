Milleproroghe. Iannone-Bucalo (FdI): “Approvati emendamenti FdI per Afam e Università”

Condividi

“Ringraziamo la sensibilità del Governo e della maggioranza di centrodestra che ha portato all’approvazione in commissione di due importanti emendamenti a nostra prima firma. Si tratta dell’emendamento 6.34 che consente di ultimare gli oltre 400 corsi formativi ancora attivi il percorso V.O. Afam rallentato a causa della pandemia Covid 19, e questa approvazione garantisce che i diplomandi acquisiscano un titolo in effetti che altrimenti non sarebbe spendibile a causa della mancata equipollenza. L’altro emendamento approvato, il 6.35, permette agli atenei una migliore programmazione anche in funzione della semplice considerazione dei differenziali di costo del personale, prevedendo l’estensione fino al 2026 delle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato. Anche il necessario requisito dell’abilitazione nazionale per il ruolo è anch’esso nuovamente prorogato. Con il lavoro continuo di confronto tra l’Esecutivo e la prima forza parlamentare è stato possibile migliorare il testo del Milleproroghe in un’ottica di sempre maggiore rispondenza alle esigenze di importanti settori della socialità italiana.”

Lo dichiarano i Senatori Antonio Iannone, Segretario di Presidenza del Senato e primo firmatario dei due emendamenti, ed Ella Bucalo, Responsabile Nazionale del Dipartimento Scuola di Fratelli d’Italia.