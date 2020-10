Militari dell’Esercito soccorrono uomo colto da malore

Condividi

L’Esercito con l’operazione “Strade Sicure” garantisce ogni giorno il presidio in sicurezza dei principali obiettivi “sensibili” sul territorio Nazionale e un costante supporto alla popolazione.

Soldati dell’operazione Strade Sicure in servizio presso la stazione centrale di Napoli soccorrono viaggiatore colto da malore

Caserta, 05 ottobre 2020. Ieri mattina una pattuglia del Raggruppamento “Campania” impiegata nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure“, durante l’attività di pattugliamento presso la biglietteria della stazione ferroviaria di Napoli, ha notato un uomo riverso a terra, colpito da malore. I militari dell’Esercito Italiano, indossando idonei dispositivi di protezione individuale, sono intervenuti immediatamente prestando soccorso nell’attesa dell’arrivo sul posto del personale sanitario del 118. Il malcapitato, nonostante lo stato di malessere, è riuscito ad indicare di aver necessità di assumere un farmaco che aveva al seguito. I militari, notando il graduale peggioramento dell’individuo, provvedevano a favorire la somministrazione del medicinale. Il personale del 118 giunto sul luogo ha rilevato che l’uomo, di nazionalità italiana, in viaggio dalla provincia di Lecce, senza il pronto intervento della pattuglia sarebbe potuto entrare in coma. Gli operatori sanitari del 118 si sono pertanto congratulati con i militari dell’Esercito per il tempismo e la capacità di reazione che hanno caratterizzato l’intervento, mentre l’uomo, appena riprese le forze, ha espresso la propria profonda gratitudine nei confronti dei militari, ringraziandoli per l’opera di soccorso ricevuta.

