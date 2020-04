Militari affiancano le Forze di polizia per i controlli nel Sarno

L’arrivo dell’Esercito – un contingente già impegnato nei controlli in un’altra area della regione (Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta) non più “zona rossa” visto il mancato rinnovo della relativa ordinanza regionale – risponde a una rimodulazione del piano di controllo del territorio .

Posti di blocco militari presidiano da ieri le principali arterie autostradali (A3 e A30) e non della Valle del Sarno, territorio in provincia di Salerno, per supportare le Forze di polizia nei controlli sul rispetto delle misure restrittive anti Covid-19.

