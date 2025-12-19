19 Dicembre 2025

Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana

Le feste natalizie e quelle per la fine del 2025 vedono muoversi gran parte della popolazione italiana. Previste milioni di partenze, la maggior parte delle quali in Italia: tra chi torna dai familiari e chi si concede qualche giorno di relax tra località montane o mercatini, saranno oltre 19 milioni i cittadini che si sposteranno tra Natale e la Befana

