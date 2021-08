Milena Setola – Mare Mosso

Condividi

MILENA SETOLA: il nuovo singolo!

MARE MOSSO

Il ritorno alla musica (e ai live) della cantante partenopea



Si intitola “MARE MOSSO“, il nuovo singolo dal sapore reggaeton di MILENA SETOLA, la talentuosa soul singer napoletana che ritorna alla musica dopo la lunga pausa dovuta alle restrizioni. Un ritorno anche ai live per Milena che sta partendo con un tour promozionale di questo nuovo ed interessante lavoro. Una traccia scritta da Daniele Piovani e Massimo Tornese, in cui un amore tormentato è l’assoluto protagonista, un sentimento legato alle spiagge ed all’immagine di un rapporto agitato, come anche il mare qualche volta sa essere, anche in piena estate.



Milena continua il lavoro in post-produzione per il nuovo album ed un progetto assolutamente TOP SECRET che la vedrà protagonista a breve. Ha di recente conseguito (con il massimo dei voti) la Laurea in Direzione e Composizione Corale presso il Conservatorio di San Pietro a Majella, Napoli, oltre ad altre numerose specializzazioni che impreziosiscono la sua MusicArtAcademy, la scuola di canto e musica nel centro della città di Napoli.

