(Adnkronos) – "Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici, come i crocifissi nelle aule, per paura di 'offendere', in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del Ramadan. Una scelta inaccettabile, contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese. Non è questo il 'modello' di Italia ed Europa che vogliamo". Così in un post su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini si scaglia contro la decisione dell'istituto comprensivo 'Iqbal Masih' di Pioltello, nel Milanese, che nel calendario scolastico ha previsto la chiusura della scuola in occasione della festa di fine Ramadan ad aprile. Nell'istituto di Pioltello, intitolato al bambino pakistano ucciso a 13 anni e diventato simbolo della lotta al lavoro minorile, molti studenti sono di religione islamica. Da qui la scelta della scuola. —[email protected] (Web Info)

