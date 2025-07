Milano, rapina su un treno: accoltellato turista americano, è caccia ai banditi

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Paura sul treno in viaggio da Melegnano a Milano Bovisa dove oggi, martedì 15 luglio, si è verificata una violenta rapina ai danni di un turista americano di 27 anni. Secondo quanto riferito dal capotreno, un gruppo composto da tre o quattro giovani ha aggredito il passeggero, colpendolo con un’arma da taglio. Il fendente ha sfiorato la gola e attraversato la spalla sinistra fino alla destra, provocando ferite superficiali ma comunque preoccupanti. Subito dopo l’aggressione, gli scippatori hanno strappato dal collo della vittima una collana d’oro e sono scesi alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane, soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vizzolo Predabissi. Sul posto è intervenuta la Polfer, che ha avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini dalle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze dei passeggeri presenti sul treno al momento dell'aggressione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

