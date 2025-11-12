Milano, pedina e getta benzina sul volto della moglie. La seguiva con il Gps

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un uomo di 46 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie contro la quale ha gettato “del liquido infiammabile sul volto, sugli occhi e su tutto il corpo”. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Limbiate coordinati dalla pm di Milano, Alessia Menegazzo. L’arrestato, che è andato spontaneamente dai militari, ha consegnato un accendino e un sistema Gps installato sull’auto della vittima per seguirla.

Un “regime di vita vessatorio e mortificante” che è andato avanti per alcuni mesi: nell’aprile scorso ha insultato la donna e le ha strappato il telefono dalle mani mentre provava a chiamare le forze dell’ordine, il 5 novembre scorso si è appostato davanti al suo posto di lavoro a Segrate, l’ha bloccata vicino alla sua auto e le ha gettato del liquido infiammabile, probabilmente benzina, “spingendola violentemente e schiaffeggiandola al volto” causandole lesioni risultate guaribili in 15 giorni si legge nel provvedimento del gip di Milano, Luca Milani.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.