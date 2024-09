Milano, incendio a Corsico: 58enne trovato carbonizzato in casa

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni è rimasto carbonizzato stanotte in un incendio scoppiato poco prima delle due del mattino in un appartamento al quinto piano di una palazzina in località Corsico in via Di Vittorio 4, a Milano. Sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a sgomberare la palazzina per le operazioni di messa in sicurezza. 33 le persone evacuate di cui sette sono state ospitate nel vicino comando di polizia locale. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Al momento l'edificio non è fruibili dagli altri occupanti. E sono in tutto tre le persone portate in ospedale dopo l’incendio divampato poco prima delle 5 di questa mattina in un grattacielo di 21 piani in via Trasimeno, a Milano. Ad avere la peggio, la ragazza che viveva nell’appartamento dal quale sono partite le fiamme; la giovane ha riportato alcune ustioni e sintomi da esposizione al fumo, per cui è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Niguarda. Per gli altri due e stato ritenuto opportuno il trasferimento in codice verde al San Raffaele per accertamenti. Sul posto, oltre a polizia, vigili del fuoco e protezione civile, sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che hanno messo a disposizione un mezzo della Direzione Maxiemergenze, due automediche e tre ambulanze. —[email protected] (Web Info)

