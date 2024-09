Milano FisioWeek, Fondazione Don Gnocchi: “Fondamentale collaborare con Ofi”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "L'importanza di ospitare un evento come quello della Milano FisioWeek all'interno della nostra struttura è fondamentale oggi", visto che "come professionisti sanitari dobbiamo affrontare le sfide del Servizio sanitario nazionale e regionale. Avere a fianco l'Ordine dei fisioterapisti (Ofi) è fondamentale per noi, in quanto ci permette di conoscere meglio i nostri professionisti della riabilitazione, ma soprattutto offrire loro qualcosa. Siamo un Irccs dedicato alla riabilitazione e all'interno della nostra regione svolgiamo una funzione fondamentale per il ripristino delle condizioni di attività dei nostri pazienti”. Lo ha detto Andrea Labruto, direttore sanitario dell'Irccs Santa Maria Nascente della Fondazione Don Gnocchi di Milano, in occasione della presentazione del sesto e ultimo evento formativo della Milano FisioWeek 2024 previsto il 7 settembre. "Collaborare con l'Ofi ci permette di creare una generazione di fisioterapisti e di professionisti all'avanguardia – spiega Labruto – pronti ad affrontare le sfide del nostro Ssn con un bagaglio di professionalità e di aspetti tecnici che possono fornire al nostro paziente una maggior appropriatezza delle cure. La collaborazione con loro mira a estendere il bagaglio professionale dei riabilitatori e, di conseguenza, anche a raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia per il nostro servizio". —[email protected] (Web Info)

