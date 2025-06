Milano Cortina, svelati i calendari olimpici dell’hockey su ghiaccio

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – A 234 giorni dal via, il quadro di Milano Cortina 2026 si compone ogni giorno con una nuova pennellata. Sono stati ufficializzati oggi, martedì 17 giugno, i calendari dei tornei maschile e femminile di hockey su ghiaccio per i Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno. Le partite si disputeranno tra il 5 e il 22 febbraio 2026 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e alla Milano Rho Ice Hockey Arena. Si partirà con il torneo femminile: giovedì 5 febbraio, un giorno prima della cerimonia di apertura, sarà Svezia contro Germania a dare il via alle gare. Nella stessa giornata l’Italia farà il suo esordio contro la Francia. Il torneo maschile partirà invece mercoledì 11 febbraio con Slovacchia-Finlandia, seguito nella stessa serata dal debutto dell’Italia contro la Svezia. Il torneo femminile vedrà la partecipazione di dieci squadre, con l'Italia in campo alla prima giornata.

Gruppo A: Canada, Stati Uniti, Finlandia, Repubblica Ceca, Svizzera



Gruppo B: Giappone, Svezia, Germania, Italia, Francia

La prima partita del Gruppo B è in programma giovedì 5 febbraio 2026 (un giorno prima della cerimonia d’apertura olimpica) alle 12:10 sul ghiaccio della Milano Rho Ice Hockey Arena tra Svezia e Germania. Alle 14:40, invece, alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena toccherà alle padrone di casa dell’Italia sfidare la Francia. La fase eliminatoria si concluderà martedì 10 febbraio, con i quarti di finale che scatteranno venerdì 13 febbraio, mentre le finali per le medaglie si terranno giovedì 19 febbraio: alle 14:40 la sfida per il bronzo, alle 19:10 quella per l’oro. Il torneo maschile vedrà ai nastri di partenza 12 squadre, divise in tre gruppi.

Gruppo A: Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Francia



Gruppo B: Finlandia, Svezia, Slovacchia e Italia



Gruppo C: Stati Uniti, Germania, Lettonia e Danimarca

La prima partita è prevista alle 16:40 di mercoledì 11 febbraio alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena con la sfida del Gruppo B tra Slovacchia e Finlandia, seguita alle 21:10 da Italia-Svezia. Domenica 15 febbraio si chiuderà la fase a gironi, mentre martedì 17 febbraio scatteranno i quarti di finale. La medaglia di bronzo verrà assegnata sabato 21 febbraio alle 20:40, mentre la sfida per l’oro ci sarà nella giornata conclusiva delle Olimpiadi, domenica 22 febbraio alle 14:10. Le 12 federazioni di hockey su ghiaccio delle squadre maschili partecipanti a Milano Cortina 2026 hanno anche svelato i primi sei atleti selezionati per le rispettive rose preliminari del torneo.

Canada Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor McDavid, Brayden Point, Sam Reinhart

Repubblica Ceca David Pastrnak, Martin Necas, Ondrej Palat, Pavel Zacha, Radko Gudas, Lukas Dostal

Danimarca Frederik Andersen, Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand, Jesper Jensen Aabo, Lars Eller, Jonas Rondbjerg

Finlandia Juuse Saros, Esa Lindell, Miro Heiskanen, Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian Aho

Francia Yohann Auvitu, Jules Boscq, Hugo Gallet, Alexandre Texier, Pierre-Edouard Bellemare, Jordann Perret

Germania Leon Draisaitl, Moritz Seider, Philipp Grubauer, Lukas Reichel, Nico Sturm, Tim Stutzle

Italia Damian Clara, Thomas Larkin, Luca Zanatta, Diego Kostner, Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto

Lettonia Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikins, Arturs Silovs, Teodors Blugers

Slovacchia Juraj Slafkovsky, Martin Pospisil, Simon Nemec, Martin Fehervary, Erik Cernak, Tomas Tatar

Svezia Rasmus Dahlin, Victor Hedman, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, William Nylander, Lucas Raymond

Svizzera Jonas Siegenthaler, Roman Josi, Kevin Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter, Timo Meier

Stati Uniti Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk, Auston Matthews, Jack Eichel, Quinn Hughes, Charlie McAvoy Milano Cortina 2026 rappresenta un momento storico per l’hockey su ghiaccio. Per la prima volta dopo 12 anni, gli atleti della Nhl torneranno a competere ai Giochi Olimpici Invernali, alimentando l’attesa per il grande evento. —milano-cortina-2026/[email protected] (Web Info)

