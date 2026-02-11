Milano Cortina, Mattarella parla con Fontana: “6 Olimpiadi 6 successi, una gara formidabile”.

0 minuto di lettura

Condividi

“Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi, è stata una gara formidabile, complimenti, ovviamente anche agli altri, è stata una squadra formidabile”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Cortina dove è arrivato per seguire alcune gare, al telefono con Arianna Fontana.

Il Capo dello Stato a Cortina ha incontrato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e l’azzurra Sofia Goggia. “Siamo riusciti a mantenere la calma ed è stata quella la formula vincente”, ha aggiunto la campionessa azzurra al telefono. “Per chi guarda in tv in quella formula, per chi non se ne intende, è difficile capire come si svolge, e la calma deve essere fondamentale”, ha proseguito Mattarella.

“La staffetta mista è molto corta e veloce, capisco che non può essere così intuitiva la prima volta che si guarda, ma abbiamo mantenuto la calma e stiamo riusciti a portare a casa un oro che vale tantissimo”, ha proseguito la Fontana e Mattarella ha ribattuto: “quest’oro vale veramente moltissimo, complimenti e per le prossime gare non dico nulla, a presto”, ha concluso con il sorriso Mattarella.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.