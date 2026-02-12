Milano Cortina, Lollobrigida: “Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Chi mi stava vicino poteva percepire il mio stato d’animo: non mi sono arresa e devo ringraziare mio figlio”. Così Francesca Lollobrigida a Casa Italia dopo aver conquistato l’oro sui 5mila metri alle Olimpiadi di Milano Cortina. “Ogni volta che lo guardavo, pensavo: non voglio che abbia una mamma che gli insegni il fatto che ha rinunciato prima ancora di presentarsi sulla linea di partenza”, dice.

“Se ripenso, posso dire che mi escono le lacrime. Ho i messaggi salvati in cui dico ‘basta’, non posso presentarmi così”, afferma. “Volevo che andasse in tutta altra maniera, però hanno insistito, pure loro hanno lottato insieme a me per riportarmi in carreggiata e li ringrazio tantissimo”.

Lollobrigida parla quindi delle polemiche per l’intervista con il figlio in braccio dopo la vittoria del primo oro: “Ci sono rimasta male anche per molti commenti cattivi. Io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché comunque non lo vedevo da una settimana”.

“Prima di entrare in gara ho avuto il tempo di un bacio per salutarlo, poi sono entrata nella mia bolla. Mi è dispiaciuto perché non è stato bello, poi soprattutto dalle donne”.

“Io penso che noi donne ci dobbiamo incoraggiare, la vittoria di Federica Brignone mi ha gasato”, afferma. “Uno può prendere spunto o decidere pure, no, non voglio fare come lei, non è che è obbligatorio, però non criticarlo proprio in maniera così”, conclude.

