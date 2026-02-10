Milano Cortina, le gare di oggi: da Constantini-Mosaner allo short track, orari e dove vedere gli azzurri

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Quarto giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 10 febbraio, i Giochi Olimpici invernali continuano con tanti azzurri impegnati, a caccia di nuove medaglie. Dal curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto) allo short track con la staffetta mista (Arianna Fontana tra le protagoniste), ecco tutte le gare di giornata, gli italiani impegnati e dove vedere le competizioni in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026:

8 slittino – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6 (Voetter/Oberhofer)

9 combinata nordica – Trampolino piccolo, prova 2 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9.08 slittino – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

9.15 sci di fondo – Sprint femminile tc, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa)

9.55 sci di fondo – Sprint maschile tc, qualificazione (Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

10.30 sci alpino – Combinata a squadre femminile, discesa libera (Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4)

10.30 short track – 500 metri femminile, batterie (Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel)

11.00 skeleton – Gara femminile, prova cronometrata 3-4 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

11.10 short track – 1000 metri maschili, batterie (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

11.15 sci freestyle – Moguls maschile, qualificazioni 1

11.45 sci di fondo – Sprint femminile, quarti di finale

11.59 short track – Staffetta mista, quarti di finale (Italia)

12.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia

12.15 sci di fondo – Sprint maschile, quarti di finale

12.30 sci freestyle – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.34 short track – Staffetta mista, semifinali

12.45 sci di fondo – Sprint femminile, semifinali

12.57 sci di fondo – Sprint maschile, semifinali

12.59 sci freestyle – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.03 short track – Staffetta mista, finale B

13.10 short track – Staffetta mista, finale A

13.13 sci di fondo – Sprint femminile tc, finale

13.25 sci di fondo – Sprint maschile tc, finale

13.28 sci freestyle – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 biathlon – 20 km individuale maschile (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)

13.30 skeleton – Gara maschile, prova cronometrata 3-4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

14.00 sci alpino – Combinata a squadre femminile, slalom (Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4)

14.05 curling – Doppio misto, finale per il bronzo (Constantini-Mosaner)

14.15 sci freestyle – Moguls femminile, qualificazioni 1 (Manuela Passaretta)

16.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania

17.00 slittino – Singolo femminile, terza manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 salto con gli sci – Gara a squadre mista, trial round (Italia)

18.05 curling – Doppio misto: finale per l’oro

18.30 pattinaggio di figura – Individuale maschile, short program (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

18.34 slittino – Singolo femminile, quarta manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18.45 salto con gli sci – Gara a squadre mista, primo turno (Italia)

20.00 salto con gli sci – Gara a squadre mista, finale (Italia)

20.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA

21.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

—

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.