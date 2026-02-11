Milano Cortina, Italia da sogno: oro Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donne

0 minuto di lettura

Andrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp.

Per l’Italia, è una serata da sogno. Andrea Voetter e Marion Oberhofer avevano vinto in Coppa del Mondo, conquistato medaglie mondiali ed erano pronte all’ultimo scatto. Quello della medaglia olimpica. Le azzurre ci sono riuscite con una gara perfetta a Cortina d’Ampezzo. Record di spinta nella prima run, poi il miglior tempo nella discesa decisiva. Il tempo complessivo di 1:46.284 vale il titolo olimpico e un’impresa da consegnare agli annali.

