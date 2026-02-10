Milano Cortina, Gios: “La medaglia dello short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra”

0 minuto di lettura

Condividi

“Strepitosa perché è una medaglia che viene da un lavoro di squadra, da un lavoro che parte da distante, di un gruppo di sei atleti che hanno gareggiato, hanno fatto una semifinale strepitosa, vinta facilmente, è quel che è quasi imbarazzante il modo con cui hanno vinto questa finale, Sighel alla fine si è girato e è andato in retromarcia, vuol dire con un vantaggio incredibile che nello short track non appare”.

Lo ha detto il presidente della Fisg Andrea Gios, commentando da Casa Italia lo storico oro della staffetta mista di short track, la decima medaglia dell’Italia a Milano-Cortina.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.