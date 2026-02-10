Milano Cortina, cerimonia di chiusura: in pole Lollobrigida e Bizzotto per telecronaca

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono due i nomi in pole position per la telecronaca Rai della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona e in onda su Rai2: quello del vicedirettore vicario di Rai Sport, Marco Lollobrigida, e quello del telecronista Stefano Bizzotto. Lo apprende l’Adnkronos da ambienti televisivi, dopo che ieri, un incontro tra l’ad Rai Giampaolo Rossi e il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha sancito che non sarà quest’ultimo a guidare il racconto del gran finale dei giochi invernali. A favore di Lollobrigida e Bizzotto giocherebbe anche il fatto che sono già entrambi sul campo in questi giorni per Milano-Cortina. Mentre come outsider circola anche il nome di Marco Mazzocchi, giornalista e conduttore di lungo corso di diversi programmi sportivi, da ‘Notti europee’ a ‘Processo al 90°’.

