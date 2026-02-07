Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Omrai è l’amuleto ufficiale. J.D. Vance, vicepresidente Usa, si conferma il portafortuna delle atlete americane. Da quando si è seduto in tribuna vip, felpa blu con scritto Usa, le giocatrici di hockey made in Usa hanno segnato due reti e sono in vantaggio 3 a 0 sulla Finlandia.

Nella partita, sempre di hockey femminile contro la Repubblica Ceca del 5 febbraio scorso, si era seduto in tribuna e le statunitensi erano andate in vantaggio, andando poi a valanga.

