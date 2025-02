Milano Cortina 2026, a Livigno quattro giorni di test per ski cross e snowboard cross

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le Olimpiadi si avvicinano e il countdown per Milano Cortina 2026 entra nel vivo. Come comunicato dal Coni, le nazionali di ski cross e snowboard cross hanno svolto quattro giornate di test a Livigno. Un lavoro volto a conoscere al meglio la pista su cui verranno assegnate medaglie l'anno prossimo. In collaborazione con i direttori tecnici azzurri Bartolomeo Pala e Cesare Pisoni, i tecnici federali e quelli dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, prosegue il lavoro di analisi finalizzato allo studio delle caratteristiche dei profili della pista olimpica. Il progetto continuerà fino a Milano Cortina 2026.

Davide Cazzaniga, Simone Deromedis, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Jole Galli, Niccolò Colturi, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Michela Moioli e Lisa Francesia Boirai gli atleti coinvolti. —milano-cortina-2026/[email protected] (Web Info)

