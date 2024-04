0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' entrato nel Pronto soccorso armato di coltello, cercando l'ex compagna e finendo per ferire anche un infermiere. E' successo questo pomeriggio a Milano verso le 17 quando un 22enne italiano, incensurato, in forte stato di agitazione al momento dell'intervento dei Carabinieri, ha fatto accesso all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale Città Studi, verosimilmente con l'intenzione di aggredire l'ex compagna. L'uomo armato di un coltello di piccole dimensioni, ha sferrato alcune coltellate ferendo un infermiere, un addetto alle pulizie ed un utente dell'ospedale intervenuti per fermarlo per poi venire bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile prontamente intervenuti. Nessuno dei feriti versa in pericolo di vita. L'ex compagna, che non é rimasta ferita, é una 22enne italiana, incensurata. I tre feriti sono un infermiere 57enne italiano, un'addetto alle pulizie 56enne, di nazionalità egiziana ed un utente dell'ospedale, un 74enne italiano. Tutti non in pericolo di vita. I Carabinieri stanno indagando al fine di ricostruire le motivazioni del gesto dell'uomo. —[email protected] (Web Info)

