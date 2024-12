Milan-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Impegno di Coppa Italia per il Milan. I rossoneri, reduci dal netto successo per 3-0 contro l'Empoli, affrontano a San Siro il Sassuolo negli ottavi di finale del torneo. Obiettivo di Fonseca andare avanti, ma di fronte avrà una squadra in salute. I neroverdi guidano infatti la Serie B, con 34 punti conquistati e nell'ultimo turno del campionato cadetto hanno battuto 2-0 la Reggiana a domicilio. Il match tra Milan e Sassuolo è in programma oggi, martedì 3 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. All. Fonseca

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. All. Grosso Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it. —[email protected] (Web Info)

