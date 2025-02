Milan-Roma 3-1, rossoneri in semifinale di Coppa Italia

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Il Milan batte la Roma per 3-1 oggi 5 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale. I rossoneri aspettano la vincente della sfida tra Inter e Lazio.

Il Milan indirizza la sfida grazie alla doppietta di Abraham, ex di turno, nel primo tempo. L'attaccante inglese sblocca il risultato al 16' con un perfetto colpo di testa sfruttando l'assist di Theo Hernandez dopo il tiro di Reijnders respinto da Svilar. Il raddoppio rossonero arriva al 42', complice la sgangherata difesa giallorossa. Theo Hernandez trova praterie a sinistra e può imbucare comodamente per Abraham, che davanti a Svilar non sbaglia: 2-0. La Roma ha un sussulto in avvio di ripresa. Il cross di Angelino dà inizio all'azione che porta al gol di Dovbyk: l'attaccante ucraino è bravo a deviare in rete da distanza ravvicinata, 2-1 al 54'. Il Milan allunga nuovamente al 72' con la combinazione tra i due nuovi acquisti. Gimenez serve Joao Felix che davanti a Svilar fa centro con un morbido cucchiaio: 3-1. Le speranze della Roma evaporano definitivamente al 76': Reijnders sbaglia il colpo di testa in copertura e infila nella propria porta, l'autogol però viene cancellato dal Var per il fuorigioco di Dovbyk in avvio di azione. Il Milan gestisce l'ultima porzione di gara, vince 3-1 e va in semifinale. —[email protected] (Web Info)

