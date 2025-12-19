Milan – Napoli 0-2 | Un Napoli arcigno annichilisce il Milan nonostante le assenze

3 minuto di lettura

La Supercoppa sorride

Vola in finale il Napoli di Antonio Conte che batte il Milan con un rotondo 2-0 al termine di una partita vibrante, intensa e giocata con grande qualità.

Nonostante le difficoltà, con un centrocampo rabberciato e privo di uomini chiave del calibro di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, gli uomini guidati da Antonio Conte conquistano lla possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale con estrema applicazione e concentrazione in una semifinale resa ancora più complicata dalle precedenti sconfitte di Lisbona ed Udine ed è risaputo quanto l’ambiente partenopeo possa risultare tossico e controproducente quando le prestazioni e i risultati latitano. Dalla semifinale di Supercoppa emerge comunque un dato difficilmente confutabile, il rientro di Lobotka rappresenta un dato indispensabile soprattutto se si confrontano le prestazioni diametralmente opposte di domenica scorsa ad Udine e quella di questa sera a Riad contro i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri. Il metronomo slovacco infatti permette una certa pulizia nell’uscire dal basso, consentendo ad Hojlund di essere lanciato in profondità dove riesce ad esprimere il massimo del suo potenziale ed in alcuni frangenti riesce addirittura a divenire devastante. Le due reti, con le quali il Napoli ha meritatamente conquistato l’accesso alla finale, portano il suo marchio di fabbrica. Proprio nella partita di Udine, senza la possibilità di uscire dal basso per l’indisponibilità del centrocampista di Bratislava, gli inutili rilanci di Milinkovic Savic, costringevano il centravanti danese ad una impari battaglia contro l’intera retroguardia bianconera e la mancanza di intensità mostrata dagli azzurri in terra friulana, può essere giustificabile, proprio dal fatto che gli uomini di Conte, erano sempre costretti a rincorrere e sempre in ritardo sulle seconde palle.

Questa sera il Napoli, al cospetto di un avversario di enorme spessore, ha saputo interpretare al meglio le due fasi, ficcante e cattivo nel costruire pericoli, impenetrabile nella fase di non possesso. L’inizio della partita in realtà si è palesato più difficile del previsto con i rossoneri capaci di creare due ghiotte occasioni da gol, nel primo caso è stato estremamente bravo Milinkovic Savic che è riuscito a coprire l’intero specchio della porta su un un tiro di Loftus Cheek liberato in maniera fortunosa da una rovesciata svirgolata da Pavlovic mentre, successivamente, al termine di un batti e ribatti nell’area di rigore del Napoli, Saelmaekers, in verità in equilibrio precario, di destro tira altissimo il pallone del possibile vantaggio meneghino. Il Napoli comunque non va in confusione cone era successo ad Udine, trova i giusti equilibri, al punto da rendere completamente inoffensivi i tentativi avversari e riesce, grazie ad un Hojlund in formato mondiale, a creare i primi pericoli per la retroguardia rossonera, in particolare con Elmas che, a seguito di un’uscita horror di Maignan, viene liberato da un assist di Spinazzola ma il tentativo del macedone finisce lontano dalla porta rimasta nel frattempo sguarnita. Il Milan comunque concretizza probabilmente, l’occasione più propizia dell’intera partita su un contropiede fulmineo di Saelmaekers che, innescato da un fenomenale lancio di Pulisic, propone un passaggio per Nkunku che si dimostra avventato, tanto quanto il tentativo forzato dell’attaccante inglese. Da segnalare alla mezz’ora, un fallaccio di Rabiot su Politano, il centrocampista francese, da terra e a palla lontana, scalcia platealmente l’esterno azzurro con un fallo volontario e cattivo, incredibilmente ignorato sia dall’arbitro, che dal VAR che non ravvedono gli estremi per un sacrosanto cartellino rosso. il Napoli comunque, nonostante il palese torto subito, imprime al match un aspetto dominante e riesce a passare in vantaggio al termine di un’azione condotta dal solito Hojlund che, liberatosi di De Winter, crossa rasoterra nei pressi della linea di fondo, Maignan, evidentemente non in serata, va a vuoto e Neres appoggia comodamente in rete il pallone del vantaggio azzurro proprio nella parte finale del primo. Nella seconda frazione di gioco, il Napoli legittima ampiamente i meriti di una vittoria senza alcuna discussione, il Milan non riesce mai a rendersi pericoloso e, anzi, sono proprio i partenopei che avrebbero l’opportunità di dilagare se solo fossero state gestite con maggiore saggezza un paio di ripartenze che avrebbero potuto diventare letali. Gli azzurri riescono comunque a chiudere definitivamente la partita con l’indemoniato Hojlund che, servito in profondità da Spinazzola, manda ancora una volta al manicomio il malcapitato De Winter e con un diagonale chirurgico, batte nuovamente un Maignan che avrebbe potuto sicuramente proporre un’opposizione più efficace.

Gli azzurri reagiscono dunque con estremo vigore al momento poco felce caratterizzato da due sconfitte consecutive e raggiungono meritatamente la finale della competizione nazionale che si discuterà lunedì 22, sempre a Riad, contro la vincente dell’altra semifinale tra Inter e Bologna.

