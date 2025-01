Milan, lite in campo tra Conceicao e Calabria: cosa è successo – Video

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tensione in casa Milan. Nonostante la vittoria in rimonta contro il Parma, battuto 3-2 a San Siro grazie al gol in pieno recupero di Chukwueze, la scena se la stanno prendendo Sergio Conceicao e Davide Calabria. Le telecamere hanno infatti immortalato i due coinvolti in un'accesa discussione, che sembrava stare per degenerare dopo il triplice fischio dell'arbitro. Tutto sarebbe nato dopo il cambio di Calabria, schierato titolare e sostituito al 77' per far posto a Jovic, che avrebbe avuto qualcosa da dire al suo nuovo allenatore. Conceicao a quanto pare non ha preso benissimo la cosa e ne è nata una discussione che ha richiesto l'intervento dei compagni e dello staff del tecnico portoghese, intervenuti per separare i due in campo. Lo stesso Calabria ha poi spiegato quanto avvenuto: "Sinceramente sono cose da campo: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato le cose: non sarà la prima né l'ultima volta che si vede. Cosa comune nel calcio. Chiedo anche scusa perché non è una cosa bella. La cosa più importante è la squadra e aver ribaltato la partita", ha detto il terzino del Milan a Dazn. "Cosa è successo a fine partita? Io sono nervoso tutti i giorni. Delle volte con questa adrenalina, si vive con passione questo sport. Sono cose che vanno bene per me, era una situazione della partita e niente è andata così. Come con i figli, quando andiamo al ristorante e c'è un comportamento non corretto dobbiamo dire qualcosa: e allora io sono così, diretto e frontale. Ci siamo detti una parola di troppo: non è un problema, anzi i miei giocatori sono protetti da me e si è visto oggi, abbiamo vinto con lo spirito". Lo ha detto il tecnico del Milan, Sergio Conceicao a Dazn spiegando i duro faccia a faccia con Calabria dopo il successo con il Parma. —[email protected] (Web Info)

