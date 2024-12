Milan, Fonseca esonerato dopo il pareggio con la Roma: la nota ufficiale

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La decisione era nell'aria, ora è ufficiale: Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è stato sollevato dalla panchina rossonera e al suo posto dovrebbe arrivare Sergio Conceicao, ex tecnico del Porto, per cui si attende soltanto l'annuncio. L'esonero di Fonseca è stato comunicato all'allenatore nella tarda serata di ieri, dopo il deludente pareggio di San Siro contro la Roma, gara terminata 1-1 con i gol di Reijnders e Dybala. Stamattina invece è arrivato il comunicato della società, fortemente contestata dal tifo rossonero: "Ac Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro". Fonseca paga gli scarsi risultati ottenuti soprattutto in Serie A, dove ha chiuso l'anno all'ottavo posto con 27 punti, nonostante un buon rendimento in Champions League. Nella massima competizione europea infatti i rossoneri occupano il 12esimo posto nella classifica generale, a un solo punto di distanza dall'ottavo che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale, con 12 punti. Paulo Fonseca ha parlato a caldo dopo l'esonero: "È vero, sono fuori dal Milan. Questa è la vita. Sono calmo, ho la coscienza a posto. Ho fatto tutto quel che potevo", ha detto ai microfoni di Sky Sport mentre lasciava San Siro nella serata di ieri. —[email protected] (Web Info)

