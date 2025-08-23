Milan-Cremonese, gol di Pavlovic e proteste grigiorosse: cos’è successo

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Torna la Serie A e tornano le prime polemiche arbitrali. In Milan-Cremonese di oggi, sabato 23 agosto, fa discutere il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Strahinja Pavlovic. Dopo il vantaggio firmato da Baschirotto alla mezz'ora, i rossoneri hanno rimesso la partita in equilibrio grazie al colpo di testa del difensore. L'1-1 del serbo è arrivato a inizio recupero, su cross di Estupinan. Al centro del dibattito c'è l'inizio dell'azione di Saelemaekers, caratterizzata da uno scontro di gioco con Zerbin. Dopo l'impatto, il difensore grigiorosso resta a terra e la panchina della Cremonese protesta. Poi il cross dell'esterno e il colpo di testa dell'1-1, con immediata reazione del tecnico Davide Nicola. L'arbitro Collu, in perfetta posizione per valutare l'accaduto, covalida. Il contatto è stato dunque ritenuto nei limiti del regolamento. A fine primo tempo, Milan-Cremonese è 1-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.