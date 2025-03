Milan, caso Theo Hernandez: infortunato in rossonero, titolare con la Francia

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Theo Hernandez sembra sempre più lontano dal Milan. Il terzino francese, protagonista di un campionato in chiaroscuro, è in rotta con ambiente e dirigenza, con le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026, che si sono arenate. Oltre alle negative prestazioni in campo, Hernandez si è reso spesso protagonista diatteggiamenti e comportamenti discutibili fuori, che gli hanno causato problemi prima con Fonseca e poi con Conceicao. Le panchine ‘punitive’, i fischi dei suoi tifosi, Theo sta vivendo una stagione complicata, come tutto il Milan, sotto ogni punto di vista, ma questo non ha impedito a Didier Deschamps di convocarlo in Nazionale. Il ct della Francia, con ogni probabilità, sembra intenzionato a schierarlo titolare contro la Croazia nei quarti di finale di Nations League, in programma giovedì 20 marzo. E proprio la piena disponibilità mostrata dal terzino ha fatto infuriare i tifosi rossoneri, visto che lo stesso Theo era uscito per infortunio durante l’ultima giornata di campionato contro il Como. Nell’ultimo turno di Serie A, Hernandez aveva infatti lamentato un problema al polpaccio, chiedendo il cambio a fine primo tempo. L’infortunio però, a quanto pare, non era così grave da fargli saltare la Nazionale. Theo si è quindi presentato regolarmente a Clairefontaine per il raduno, ha saltato il primo degli allenamenti ma è rimasto comunque a disposizione del ct, che ora dovrebbe schierarlo dal primo minuto. —[email protected] (Web Info)

