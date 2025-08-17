Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17 minuti
(Adnkronos) – Gol e infortunio per Rafa Leao nel match di Coppa Italia che il Milan gioca contro il Bari oggi 17 agosto 2025. Il portoghese va a segno al 13', con un colpo di testa ravvicinato su cross proveniente dalla destra. Il numero 10 rossonero sblocca il risultato ma poco dopo deve uscire dal campo per un problema muscolare al polpaccio destro. Leao esce e al 17' lascia il posto a Gimenez, che diventa punto di riferimento nell'attacco della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Per Leao, rischio stop: in dubbio la sua presenza sabato 23 agosto nella prima giornata di campionato, con il Milan in campo contro la Cremonese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.