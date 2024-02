Condividi

(Adnkronos) – Il Parlamento albanese ha approvato l'accordo sui migranti con l'Italia tra le proteste dell'opposizione e dei gruppi per i diritti umani. Lo riferisce il sito del quotidiano albanese Gazeta Shqiptare. L'intesa, che prevede il trasferimento in centri in Albania dei migranti soccorsi dall'Italia in acque internazionali in attesa che vengano esaminate le loro domande d'asilo, ha ricevuto il via libera con 77 voti favorevoli. Oltre ai 74 deputati del Partito Socialista del primo ministro Edi Rama, hanno votato a favore anche tre deputati del Partito per la Giustizia, l'Integrazione e l'Unità (Pdiu). L'opposizione ha provato a disturbare le operazioni di voto con dei fischietti. L'ultimo step per la ratifica finale dell'accordo prevede la firma del presidente. —internazionale/[email protected] (Web Info)