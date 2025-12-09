Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
L’Unione europea cambia la gestione dell’immigrazione. Il pacchetto di norme, che supera le vecchie regole di Dublino, prevede: il regolamento Ue sui rimpatri, quello sui Paesi di origine sicuri, la modifica del concetto di Paesi terzi sicuri e il cosiddetto ‘solidarity pool’, gli impegni che i Paesi Ue non di primo arrivo si assumono nei confronti di quelli considerati come sottoposti a pressione migratoria, che ora sono Grecia, Cipro, Spagna e Italia.
