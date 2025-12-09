9 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

L’Unione europea cambia la gestione dell’immigrazione. Il pacchetto di norme, che supera le vecchie regole di Dublino, prevede: il regolamento Ue sui rimpatri, quello sui Paesi di origine sicuri, la modifica del concetto di Paesi terzi sicuri e il cosiddetto ‘solidarity pool’, gli impegni che i Paesi Ue non di primo arrivo si assumono nei confronti di quelli considerati come sottoposti a pressione migratoria, che ora sono Grecia, Cipro, Spagna e Italia.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Farmaci, neuropsichiatra infantile Dalla Bernardina: “Con fenfluramina benefici in 50% pazienti con Lgs”

Redazione

Giovagnoni (Sirm): “Congresso Next Generation apre a radiologia del futuro”

Redazione

Sanità, Palmarini (Nica): “Solitudine e isolamento innescano disturbo mentale”

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *